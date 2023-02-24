كويتية تتكفل بطفل “الموزة” السوري الناجي من الزلزال بأعجوبة مدى الحياة (فيديو)

قامت سيدة كويتية بأخذ رعاية الطفل السوري إبراهيم الذي نجا من الموت إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا.

ونالت صورة الطفل وحيدًا من داخل المستشفى تعاطفًا واسعًا دفع كثيرين بينهم مشاهير، للإعلان عن رغبتهم بتبنيه وأخذ رعايته.

وأفاد فريق “ملهم التطوعي” المهتم بتقديم الإغاثة والذي وثق حالة الطفل منذ البداية، بأن سيدة كويتية تكفلت برعاية إبراهيم مدى الحياة، وقامت بشراء منزل له ولوالده وسيارة لوالده ليتمكن من العمل عليها.

وقام الفريق بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر” سرد فيه قصة الطفل منذ أن شاهده أحد أعضاء الفريق في مستشفى عفرين وقدَم له الموز والعصير، وقام بتوثيق ذلك بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

ويُشار إلى أن الطفل فقد كل عائلته قبل أن يتم انتشال والده حيًا من تحت الأنقاض، فيما فقد والدته وشقيقه وشقيقته.

وقال الفريق أن هناك آلاف الأشخاص الذين تواصلوا معهم وطلبوا احتضان الطفل أو كفالته منذ اليوم الأول، ومنهم سيدة كويتية، إلا أنهم رفضوا البت بموضوع الكفالة لعدم قدرتهم على اختيار الكفيل في ظل هذه الأوضاع.

وأوضح أنهم تواصلوا مع عم إبراهيم وأبلغوه بعروض الكفالة التي وصلتهم، وبأن سيدة كويتية أرسلت ثمن شقة لإبراهيم وشقة لطفلة أخرى، أملا منها أن يتم قبول كفالتها بعد إصرارها على التواصل مع الفريق يوميًا.

والجدير بالذكر أن صورة إبراهيم من داخل المستشفى وهو يتناول الموز بيدين ووجه مليء بالجروح، لقت تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي .