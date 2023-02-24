عبر مواطنون أرجنتينيون عن سعادتهم بوجودهم في المملكة ومشاركتهم في الاحتفاء بيوم التأسيس
وقال سيدة أرجنتينة انها سعيدة بزيارتها للمملكة خاصة أن الزيارة تصادفت مع يوم التأسيس، مبينة أنها قامت بزيارة المملكة لأنها الدولة الوحيدة التي هزمت الأرجنتين في كأس العالم ”
وأضاف زوجها” قررنا زيارة السعودية لأنها البلد التي هزمت الأرجنتين وهذا ما دفعنا للمجئ إلى هنا، كما إنني سعيد جدا بهذه الزيارة وأحببت كثيرا كرم الضيافة لدى السعوديين “.
فيديو | "زرنا السعودية بسبب فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم"..
أرجنتينيون يعبرون عن مشاعرهم وفرحهم في #يوم_التأسيس #يوم_بدينا#الإخبارية pic.twitter.com/EZRjEK6L0x
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2023
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