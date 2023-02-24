عبر مواطنون أرجنتينيون عن سعادتهم بوجودهم في المملكة ومشاركتهم في الاحتفاء بيوم التأسيس

وقال سيدة أرجنتينة انها سعيدة بزيارتها للمملكة خاصة أن الزيارة تصادفت مع يوم التأسيس، مبينة أنها قامت بزيارة المملكة لأنها الدولة الوحيدة التي هزمت الأرجنتين في كأس العالم ”

وأضاف زوجها” قررنا زيارة السعودية لأنها البلد التي هزمت الأرجنتين وهذا ما دفعنا للمجئ إلى هنا، كما إنني سعيد جدا بهذه الزيارة وأحببت كثيرا كرم الضيافة لدى السعوديين “.