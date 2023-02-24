استأنف لاعبو الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباتهم وذلك بعد تأهلهم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 .

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس مراناً استرجاعياً بمقر إقامتهم ، وأدى بقية اللاعبين تدريباً اعتيادياً تركز على الجانبين التكتيكي والفني.

كما طبق الجهاز الفني عدداً من التدريبات التكتيكية، واختتم المدير الفني رامون دياز المران بمناورة على جزء من الملعب.

ويواجه الهلال نظيره الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، على استاد الثمامة في قطر.