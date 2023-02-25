تميز الدكتور محمد بلغيث البارقي، استشاري أمراض القلب والقسطرة وفريقه الطبي، بشعبية واسعة في المملكة، واستطاع على مدار عمله المتواصل لأكثر من 22 عامًا، إنقاذ حياة أكثر من 20 ألف شخص منذ عودته من بعثته في الخارج وحصوله على الدكتوراه في أمراض القلب.

وقال بلغيث في حديثه على قناة “العربية”: “دائمًا السعودي والسعودية في الطب أو غير الطب لديه طموح قوي جدًا”.

وأضاف: “مقارنة ببعض الدول كنا متأخرين بعض الشيء، لأن أساتذتنا بكليات الطب جزء كبير منهم كانوا من جنسيات أخرى، لكن الآن بفضل البعثات التي وفرتها الدولة للطبيب والطبيبة السعوديين، سيطرنا على الوضع من ناحية الطب”، مؤكدًا أن طب المملكة يضاهي أي مستشفى عالمي.”

وتابع: “درست في برنامج القسطرة بكندا لمدة 3 سنوات، وواصلت الرحلة في كليفلاند كلينك مع بروفيسورات كبار في العالم، ووصلت إلى المملكة في عام 2000، وعملت استشاريًا في 1 ديسمبر من العام نفسه”.

واستطرد : “وقتها كتت أول مبتعث من الحرس الوطني في مجال القلب والقسطرة، والحمد لله العطاء متواصل، وعلى مدار السنوات العشرين اكتسبنا خبرات عالمية في هذا المجال.”

وفي السياق ذاته، أكد أن المملكة رقم واحد في المجال الطبي بالشرق الأوسط، لافتًا أن الأطباء والطبيبات السعوديات وصلوا إلى درجات بروفيسورات ببحوث علمية مقدرة من جميع أنحاء العالم”،

وأشار إلى أن الأوراق المقدمة من المملكة تضاهي أي أوراق علمية وأبحاث على مستوى العالم.

وأعرب بلغيث عن سعادته باللقب الذي يُطلق عليه من المواطنين في القصيم، حيث يسمى بـ “سراق القلوب”، وقال إن “هذا المسمى يطلقه علي كبار وكبيرات السن”.