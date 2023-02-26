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الاحد26 فبراير

مصرع ركاب طائرة إسعاف أمريكية بعد تحطمها

منذ 8 دقيقة
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تعرضت طائرة إسعاف في ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة، للتحطم ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الخمسة، على ما أفاد مشغلها السبت.

وكانت الطائرة قد اختفت عن الرادار مساء الجمعة خارج بلدة ستايدجكوتش القاحلة قرب حدود نيفادا مع كاليفورنيا، وفق ما أوضحت “ريمسا هلث” (Regional Emergency Medical Services Authority) في بيان.

وأفاد البيان “بكل حزن نعلن أننا تلقينا الآن تأكيدا من إدارة إطفاء مقاطعة ليون المركزية بعدم نجاة أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا فيها”، وبالإضافة إلى الطيار، كانت الطائرة تقل ممرضة ومسعفا ومريضا وأحد أفراد أسرة مريض، وفق البيان.

وفي وقت لم تؤكّد بعد الظروف المحيطة بالحادث، تحطّمت الطائرة فيما تضرب عاصفة ثلجية كبيرة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

 

 

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