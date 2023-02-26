أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا رسميا، الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن رئيسها مرتضي منصور بعد الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأشار البيان إلى أن منصور لن يمكنه العودة لشغل منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته.

وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك شهرا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.