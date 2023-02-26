تعد سرطانات الرئة بطيئة النمو ويمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا، وقد تشمل الأعراض سعالًا يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، وضيق في التنفس.

وهناك أشياء أخرى أقل وضوحًا يجب مراقبتها؛ بما في ذلك فقدان الوزن وتضخم أطراف الأصابع، فيما ذكر الطبيب آندي ويتامور: إن “الكشف المبكر يساعد على وضع حد لانتشار المرض، والعلاجُ الكيماوي مفيد في هذه الحالة”.

وقال ويتامور: إذا استمر السعال لمدة 3 أو 4 أسابيع، فلا تتجاهله وتحدّث إلى طبيبك لإجراء صورة للصدر بالأشعة السينية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الأعراض والعلامات التي قد تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة؛ منها سعال مستمر وشديد، وبحة في الصوت، ونقص في الوزن، ونقص في الشهية، وسعال مصحوب بدم.

وأكد أنه يعتبر التدخين أهم عامل خطير يمكن الوقاية منه، ويتسبب في سرطان الرئة؛ لذلك يجب نشر الثقافة المتعلقة بضرورة وفوائد الإقلاع عن التدخين.