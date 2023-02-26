كشف عميد كلية الأعمال والضيافة بجامعة الأمير مقرن، محمود الحربي، أن برنامج الطاهي الجوي ساهم في ارتفاع نسبة التوظيف في الخطوط السعودية من 3% إلى 22%.

وقال الحربي لقناة الإخبارية أنهم لم يكونوا متوقعين الإقبال الكبير الذي حدث على الوظيفة وبرنامج التدريب، وطرح تجربة الشيف الجوي أو الطاهي الجوي، كان فريدًا.

وتابع “الحربي” أنهم تفاجؤوا بقضيتين عند الطرح، هما: العدد الكبير المقدمين للطلب وتخريج أشخاص يرتقون بمستوى خدمة باسم المملكة.

وأضاف أن الطلاب انتقلوا عقب انتهاء البرنامج إلى نيويورك وكوالامبور من أجل تطبيق ما تعلموه داخل جامعة الأمير مقرن، وهناك دفعة أخرى للبرنامج.