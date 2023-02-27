ترددت التساؤلات حول مصير رباعي الهلال؛ الحارس عبد الله المعيوف، وعلي البليهي، وسعود عبد الحميد، ومحمد كنو، الذين يملكون في رصيدهم بطاقات صفراء، من المشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا.

ولن يكون هناك أي تهديدات على الرباعي الهلالي لتغيبهم عن النهائي في مباراة الإياب بداعي الإيقاف حال تلقى أي منهم بطاقة جديدة في مباراة الذهاب.

وطبقًا للوائح مسابقة دوري أبطال آسيا، فإن كافة البطاقات الصفراء في الأدوار الإقصائية تسقط عند الوصول للدور النهائي.

ويخوض الهلال حامل اللقب، مباراة النهائي أمام أوراوا الياباني الذي يملك في رصيده لقبين في البطولة القارية.