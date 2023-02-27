كشفت محكمة برشلونة عن الأدلة التي تثبت إدانة اللاعب البرازيلي داني ألفيس في جريمة الاعتداء الجنسي على فتاة أثناء وجودهما في ملهي.

وأكدت أن التحقيقات أثبتت أنه تم إجراء تحاليل الحمض النووي، حيث تم التأكد من العثور على آثار السائل المنوي على ملابس الضحية وفي الحمام نفسه والتي تطابقت مع الحمض النووي للاعب.

وتوقعت أن يتم الانتهاء في فترة قصيرة من التحقيق، بحيث يمكن الإبقاء عليه في الحبس الاحتياطي لفترة زمنية دون الوصول إلى الحدود القصوى المقررة قانونا.

وأكد مكتب المدعي العام أن داني ألفيس يواجه “جريمة الاعتداء الجنسي وفقا للمادة 179 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين 4 و12 عاما.