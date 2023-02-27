قال رئيس مركز الخليج للأبحاث د. عبدالعزيز بن صقر، إن هناك إساءة فهم “سابقة” للموقف السعودي من الأزمة الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بقرار أوبك بلس بخفض النفط برغم أن القرار كان يستهدف توازن السوق.

وأكد أن المملكة ترفض أي احتلال أو استخدام للعنف، وترفض القوة العسكرين لاحتلال، مضيفا أن المملكة تتفهم الموقف الروسي، وقامت بدور وساطة لإطلاق سراح بعض الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكره في قناة العربية.

ولفت إلى أن وقف المتوازن للسعودية في الأزمة الأوكرانية لا يعني الوقوف مع أي طرف، مضيفا أن المملكة نادت بالحل السياسي لهذا الأزمة.

#نشرة_الرابعة | رئيس مركز الخليج للأبحاث د. عبدالعزيز بن صقر: الموقف المتوازن للسعودية في الأزمة الأوكرانية لا يعني الوقوف مع أي طرف pic.twitter.com/ySb3HiWquI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023