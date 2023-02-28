انهالت دموع المغنية الأمريكية “كاتي بيري” باكية خلال تصوير إحدى حلقات برنامج “أمريكان أيدول”، بعد أن روى أحد المتسابقين قصته المؤثرة على المسرح.

وأفاد المتسابق تري لويس الذي أبهر لجنة التحكيم بصوته، بأنه مر بتجربة أليمة، بعد نجاته من حادثة إطلاق نار جماعية في مدرسة “سانتا فيه” الثانوية بولاية تكساس عام 2018، التي راح ضحيتها 10 طلاب.

وأضاف: “فقدت الكثيرين من أصدقائي، بعد أن فتح مسلح النار على زملائي في الفصل الدراسي المجاور لنا. كان الحادث مروعا”.

وعند انتهاء لويس من رواية قصته، تأثر أعضاء لجنة التحكيم مشيدين بغنائه وصوته، إلا أن كاتي بيري انهارت على الطاولة أمامها، وصاحت قائلة: “بلادنا خذلتنا”، في إشارة إلى عدم اتخاذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المدنيين الذين يحملون السلاح.