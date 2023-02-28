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الثلاثاء28 فبراير

افتتاح جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع امتداد “الرياض الدمام السريع” (فيديو)

منذ 26 دقيقة
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افتتاح جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع امتداد “الرياض الدمام السريع” (فيديو)
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الرياض

وافق صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله – على افتتاح الحركة المرورية أعلى جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع امتداد طريق الرياض الدمام السريع.

واشتمل المشروع على تنفيذ جسر بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، إلى جانب طرق خدمة جانبية بواقع حارتي مرور مع تنفيذ مواقف سيارات وأرصفة للمشاة.

ويُشار إلى أن جسر التقاطع المذكور يعمل على ربط أحياء الدمام والشوارع المحلية الواقعة على جانبي طريق الرياض/ الدمام السريع ببعضها، كما أن طرق الخدمة الجانبية تخدم السير المحلي وتسهل في عملية انتقال حركة المرور بين طريق الرياض/ الدمام السريع وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز، بحسب قناة الإخبارية .

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تسهم في فك الاختناقات المرورية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق.

وتأتي هذه الجهود من الوزارة ضمن خططها وبرامجها التي يجري تنفيذها لتطوير قطاع الطرق في المملكة، وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة.

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