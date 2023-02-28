في مشهد أثار الغضب، ظهر شاب مصاب بشلل نصفي في إنجلترا، يجر نفسه صعودًا على درج حافلة بعد أن تم تحويل مسار رحلته بشكل مفاجئ.

وطالب نشطاء بتفسيرات لما حل بالشاب وسط تقاعس موظفي شركة الطيران على مساعدته.

وكان الشاب عائدًا من عطلة عائلية، عندما تم تحويل رحلته من بريستول بشكل غير متوقع إلى برمنغهام، وقد أخبر طاقم الطائرة أنه بحاجة إلى مساعدة لنقله عند وصوله، ولكن بعد أن طمأنه فريق الطائرة بأنه تم ترتيب المساعدة، لم يجد وسيلة نقل مناسبة متاحة في صالة الوصول.

واضطر الشاب المعاق إلى استخدام يديه وذراعيه لسحب جسده على الأرض وسط المارة في ظل عدم إيجاده لكرسي متحرك.