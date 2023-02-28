نشر المحلل السياسي أحمد الفراج صورة من مقطع فيديو امتنع عن عرضه لرجل في أحد شوارع أمريكا يقتل مشرداً في وضح النهار على طريقة الإعدامات.

وعلق “الفراج” على الفيديو قائلاً : “بقدر ما عشت أجمل سنوات حياتي في امريكا، أرى أن السفر لامريكا حاليا لغير الضرورة، خصوصا مناطق الديمقراطيين، يدخل في باب الإنتحار” .

وتابع : ” الفوضى الأمنية وارتفاع مستوى الجرائم في امريكا سببه اجندا اليسار المتطرف، التي تنتهجها حكومة امريكا حاليا، وشعارها: حياة السود مهمة والمطالبة بإلغاء الشرطة ” .

وأضاف : “هذه الاجندا قادت إلى تساهل السلطات، خصوصا في المناطق الديمقراطية، مع مرتكبي الجرائم، خصوصا السود: تابع تويتر الامريكي”.