وجه فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، للاعبين كلمات تحفيزية في الملعب، بشأن البطولات التي شاركوا فيها.

وقال المفرج في رسالته للاعبين: “القادم أهم مما مضى، وصلنا 3 نهائيات لآسيا وحققنا 3 دوريات متتالية والقادم هو الرابع لا تتنازل عن شي إلا إذا ربي ما كتبه لكم”.

ويستهل الهلال مشواره في الدوري بمواجهة الوحدة يوم الخميس ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن، حيث يعود حامل اللقب إلى المنافسات المحلية بعدما واصل مشواره الآسيوي الناجح بعد فوزه 3 مباريات متتالية ليصل إلى نهائي البطولة القارية.