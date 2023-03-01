أستاذة تاريخ: علم المملكة رمزا لوحدتها وسيادتها إلى اليوم

أكدت جملاء المري أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن علم المملكة يعد رمزا لوحدتها ولسيادتها منذ تأسيسها وإلى اليوم.

يذكر أنه صدر أمر ملكي اليوم الأربعاء، بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام “يوم العلم”، وذلك انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام.