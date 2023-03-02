أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة ستواصل الوقوف مع الدول المحتاجة من منطلق ريادتها في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وجاء ذلك في حديثه خلال مشاركته اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.

وألقى وزير الخارجية كلمته الذي ثمن فيها جهود حكومة جمهورية الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد» وذلك خلال الجلسة الأولى للاجتماع، التي جاءت تحت عنوان «تعزيز التعددية والحاجة إلى الإصلاحات، والأمن الغذائي والطاقة، والتعاون الإنمائية.

وأوضح الوزير خلال كلمته أهمية مواجهة العديد من التحديات العالمية ومنها، اضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم، والتحديات المتعلق في الديون وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، شدد على أهمية حل الصراعات والتوترات السياسية التي تعيق اتخاذ إجراءات فعالة بشأن مواجهة التحديات العالمية، التي تزيد من التفتت الاقتصادي.

وقال فيصل بن فرحان:” أن مواجهة التغير المناخي يتطلب مواصلة العمل الجماعي، وتحسين سرعة وفعالية الأطر المتعددة الأطراف من أجل التكيف مع البيئات المتغيرة والتهديدات الجديدة”، لافتًا أن الاقتصاديات الرائدة التي تمثلها مجموعة العشرين تشكل وضعًا فريدًا من نوعه في معالجة تلك المخاوف. ”