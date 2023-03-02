أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.8 %، ليغلق عند 10278 نقطة (+ 86 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال.

ليواصل مؤشر السوق صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ويسجل خلالها مكاسب بنحو 300 نقطة وبنسبة 3 %.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 73.70 ريال، وأغلق سهم أرامكو، عند 31.75 ريال (+ 1 %).

وأنهت أسهم بنك ساب، والعربي الوطني، ومصرف الإنماء، والسعودي الفرنسي، وسابك، واس تي سي، وجرير، والمتقدمة، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 2 % عند 139.40 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022، إلى 656.6 مليون ريال.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى – 10 %- عند 18.92 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 34 ألف سهم تمت عن طريق 68 صفقة.

وكانت تداول السعودية قررت رفع تعليق تداول السهم اعتبارا من اليوم، بعد الإعلان عن القوائم المالية للفترات السابقة.

في المقابل، تراجع سهما مرافق، وطيبة، عند 51 ريالا (- 3 %) للأول، و26.25 ريال (- 2 %) للثاني.