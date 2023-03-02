حاصر عشرات المتظاهرين سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتياهو أمام صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، بعد أن علقت في الداخل لفترة من الزمن.

ونجحت عناصر الشرطة بعد ثلاث ساعات من انتظارها في الداخل، من إخراجها وإنقاذها بعد أن تجمهر مئات الشباب أمام المحل الواقع في شمال تل أبيب.

وهتف المتظاهرون ورددوا “عاصمة العالم السفلي” و”البلد تحترق وسارة تقص شعرها”.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع توتير: “الناشطون الفوضويون بقيادة لابيد (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد) يواصلون تجاوز الخطوط الحمر.. يضايقون زوجتي ويهددونها حالياً في تل أبيب”.

ونشر نتنياهو، تغريدة ثانية أرفقها بصورة له وهو يعانق زوجته، وعلق “زوجتي الحبيبة سارة، سعيد بعودتك إلى المنزل بأمان ودون أن تصابي بأذى”.