كشفت شركة سابك السعودية (SABIC)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

متخصص ، التميز في الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك التمويل والإحصاء) (يفضل الماجستير)

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

– يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية، وغيرهم.

عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):

– الخبرة 10-15 عامًا من الخبرة العملية في التعامل مع أدوات الرنين المغناطيسي النووي وفهم متعمق لتطبيق الرنين المغناطيسي النووي للتوصيف الهيكلي للبوليمرات والجزيئات الصغيرة في بيئة أكاديمية أو صناعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال:

1: متخصص الموارد البشرية .

2: عالم موظفين.