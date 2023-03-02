استوقف مواطن، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين.

ووثق مقطع فيديو لحظة استيقاف المواطن لولي العهد، فيما استجاب الأمير له واستمع لطلبه.

وكان ولي العهد قدم واجب العزاء في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين واستقبله ذوي الراحل وتبادل معهم أطراف الحديث.