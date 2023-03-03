يعتبر البيض جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن، حيث أن قشر البيض غني بالمواد المغذية ويمكن أن يساعد في التحكم في عدد قليل من المشكلات الصحية.

ووجدت دراسة أن كل قشرة بالبيض تحتوي على حوالي 40% من الكالسيوم مع كل جرام يقدم 381-401 مجم، ووفقا لتقرير المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية فإن نصف قشرة بيضة يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات البالغين اليومية من الكالسيوم.

ويعد قشر البيض عامل مهم في بناء العظام والحفاظ عليها آمنة، كما أنه يعد مصدرًا كبيرًا للماغنيسيوم والفلورايد والمعادن الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومفيد لصحة المفاصل .

ونصح الخبراء باستهلاك قشر البيض في أجزاء صغيرة ، لأن القطع الكبيرة قد تؤذي الحلق والمريء، وهناك احتمالية أن تكون قشر البيض ملوثًا بالبكتيريا ، مثل Salmonella enteritidis، لذلك ينصح بغلي قشر البيض قبل الاستهلاك لتجنب التسمم الغذائي.