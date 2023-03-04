سيدة تقود فريقًا رجاليًا لكرة القدم ببلد عربي

شهدت كرة القدم المغربية، سابقة هي الأولى من نوعها حيث تعاقدت إدارة نادي “اتحاد الفقيه بن صالح” للرجال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية (هواة)، مع المدربة المغربية حسناء الدومي، لتكون بذلك أول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال بالمملكة

وتعد حسناء التي تبلغ من العمر 29 عاما، أستاذة للتربية البدنية بثانوية “تيغنارين” التأهيلية بمديرية الفقيه بنصالح، وهي حاصلة على دبلوم “B” في التدريب.

وكانت لاعبة سابقة لفريق “أطلس 05″، ومساعدة مدرب للفريق نفسه، ضمن بطولة القسم الأول الاحترافي لكرة القدم النسائية، كذلك شغلت الدومي منصب مدربة مساعدة لفريق أولمبيك الفقيه بن صالح في قسم الهواة.