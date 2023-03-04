الاعداد السابقة للصحيفة
السبت4 مارس

سيدة تقود فريقًا رجاليًا لكرة القدم ببلد عربي

منذ 36 دقيقة
0
تابعوا صدي على

شهدت كرة القدم المغربية، سابقة هي الأولى من نوعها حيث تعاقدت إدارة نادي “اتحاد الفقيه بن صالح” للرجال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية (هواة)، مع المدربة المغربية حسناء الدومي، لتكون بذلك أول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال بالمملكة

وتعد حسناء التي تبلغ من العمر 29 عاما، أستاذة للتربية البدنية بثانوية “تيغنارين” التأهيلية بمديرية الفقيه بنصالح، وهي حاصلة على دبلوم “B” في التدريب.

وكانت لاعبة سابقة لفريق “أطلس 05″، ومساعدة مدرب للفريق نفسه، ضمن بطولة القسم الأول الاحترافي لكرة القدم النسائية، كذلك شغلت الدومي منصب مدربة مساعدة لفريق أولمبيك الفقيه بن صالح في قسم الهواة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

سيدة تقود فريقًا رجاليًا لكرة القدم ببلد عربي

سيدة تقود فريقًا رجاليًا لكرة القدم ببلد عربي

منذ 36 دقيقة
0
شركة بوبا للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة

شركة بوبا للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 46 دقيقة
0
1258

موظفة منحوسه

منذ 56 دقيقة
0
1162
لقطات روحانية لجموع المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم المكي 

لقطات روحانية لجموع المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم المكي 

منذ 1 ساعة
0
1175
فتاة تختطف زميلتها لتقدمها هدية لعشيقها

فتاة تختطف زميلتها لتقدمها هدية لعشيقها

منذ 1 ساعة
0
1292