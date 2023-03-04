كلب يفترس رجلًا أمام ابنه

تعرض مسؤول بأحد البنوك المصرية لحادث عقر على يد كلب مفترس تملكه مقدمة برنامج للطبخ بإحدى القنوات الفضائية المصرية؛ مما جعل المجني عليه يصارع الموت داخل مستشفى خاص، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية.

وقال أحد المقربين من أسرة المصاب، أنه فوجئ مدير البنك بخروج الكلب وهجومه عليه بمدخل العمارة ليفتدي ابنه الذي تواجد بالصدفة، مما أسفر عن إصابة الأب بقطع في الأوتار إثر عقره بالذراع الأيمن.

وأفادت أنه تدخل قاطنو العقار لإنقاذ الأب وسط صدمة انتابت ابنه، وأسرعوا بنقله إلى مستشفى خاص للخضوع لتدخل جراحي عاجل في غاية الدقة “هيحتاج نقل أعصاب من القدم إلى الذراع”.