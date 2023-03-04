نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو بمناسبة مرور 80 عاما على ختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم.
وقالت الدارة أن في مثل هذا اليوم قبل 80 عاماً وتحديداً يوم الأحد 12 من شهر شعبان احتفلت مدرسة الأمراء بختم الملك سلمان للقرآن الكريم في عمر 10 سنوات على يد الشيخ عبدالله خياط إمام المسجد الحرام ومدير مدرسة الأمراء حينها.
#فيديو الدارة |📺
اليوم هو الثاني عشر من شعبان, الذي يتوافق مع مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، فمنذ (80) عامًا احتفلت مدرسة الأمراء بختم #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم، ليكون نبراسًا من الحق والتأييد للوطن وأهله.#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/Z6q4QvdLb8
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) March 4, 2023
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