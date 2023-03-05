أفاد الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بأن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق لم يسبب له أي قلق، لافتًا أصر على تطبيق الانضباط والقواعد على الجميع.

وأضاف:” أن مانشستر يونايتد كان يعاني من قلة الانضباط والفوضى، موضحا: “كان هناك نقص في الانضباط، ولا يجب أن أكذب بشأن ذلك”.

وتابع”أفضل اللاعبين الذين يحبون النظام، وليس فقط على أرض الملعب، لذا فأنت بحاجة إلى فرض القواعد في كل منظمة، وعندما لا توجد قواعد وانضباط فإنك تصنع فوضى”.

يُذكر أن مانشستر يونايتد قد أنهى عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بعد حواره المثير للجدل مع الصحفي بيرس مورغان، الذي انتقد خلاله الإدارة وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ.