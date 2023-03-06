يقبع النجم المغربي، سعد لمجرد، داخل السجن بعدما قضت محكمة الجنايات في باريس بسجنه ست سنوات بتهمة الاغتصاب.

وقالت مصادر مقربة من النجم المغربي، أن لمجرد يقبع في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا، ورغم وجوده في زنزانة انفرادية، إلا أنه يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين.

وأضافت المصادر: “لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته، بل يقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن. هو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف”.

وأكدت أن سعد لمجرد لا يستفيد من أي معاملة خاصة، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون، ومنها التدفئة والتلفزيون، كما أنه يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.