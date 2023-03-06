كلف الملك عبد العزيز رحمه الله محمدبن صالح بن عقيل بإمارة قصر بن عقيل في منتصف عام ١٣٢٢هجريا

، حيث نشأ ابنه عبدالله بن محمد بن عقيل في كنف والده.

وأوصى الملك عبد العزيز عبدالله بن عقيل رحمهما الله بالاهتمام ورعاية الأسر المحتاجة والحرص على اعانتهم ولو لم يكونوا من سكان القصر فبذل بن عقيل ماله في سبيل ذلك واشتهر بالكرم والجود.

لاحظ الملك عبد العزيز بحنكته علامات النباهة والقيادة على عبدالله بن عقيل فكلفه بإمارة الجوف في عام ١٣٤٠ هجريا، وبقي في الجوف حتى عام ١٣٤٥ وقد خالفه على إمارة الجوف الأمير تركي بن محمد سديري.