هرب 4 سجناء سلفيين من السجن المدني في العاصمة الموريتانية نواكشوط عقب قتلهم لاثنين من عناصر الحرس الوطني المكلفين بحراسة السجن.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة، وسط انتشار أمني كثيف في قلب العاصمة وإغلاق الطرق المؤدية إلى بعض المناطق الحساسة القريبة من السجن كمبنى الإذاعة والقصر الرئاسي والبنك المركزي.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان، إن “فرار السجناء الأربعة وقع نحو الساعة التاسعة ليلًا بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة”.

وأكدت الوزارة في بيانها على مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني (الفرقة المكلفة بحراسة السجن) وإصابة اثنين آخرين بجروح خفيفة”، متعهدة بالقبض على السجناء الفارين “في أقرب وقت “، معلنة استعادة السيطرة على السجن الذي شهد عملية التمرد.