دعت ناشطات إيرانيات إلى التظاهر في الشوارع في يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس، تنديدا بالهجمات الكيماوية على الطالبات التي سممت المئات منهن.

وطالبت الدعوة التي وقعتها عدد من الناشطات الجميع خصوصا الناشطين والناشطات والعمال والطلاب الانضمام إلى هذا الاحتجاج والدفاع عن الأطفال وحقوق الفتيات والنساء.

وزعم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تسمم طالبات المدارس «مؤامرة» من العدو لإثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف على حد تعبيره. ولم يشر رئيسي صراحة إلى العدو المقصود الذي تسبب بتسميم الطالبات.

يذكر أن حالات تسميم الطالبات في إيران، امتدت من المدارس إلى الجامعات مع إعلان رئيس جامعة الأحواز للعلوم الطبية تسمم أكثر من 300 طالبة جامعية في الأحواز.