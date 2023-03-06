نفى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، صحة ما يعتقده البعض بأن هناك جهات تتسبب في حدوث الزلازل.

وأضاف أنه لا يوجد على سطح الأرض من لديه القدرة على تحريك صخور بسمك 10 آلاف من الأمتار، مؤكدا أن الوحيد القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن البحر الأحمر ودول الخليج بعيدة عن الأنشطة الزلزالية، مضيفا أن المملكة تقع في الجزء المستقر من البلاطة العربية.