كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي)، عن توفر وظيفة لحملة البكالوريوس، بينما المسمى الوظيفي هو “مفتش بيئي”.

وأوضح المركز، أن التخصصات المطلوبة: علوم البيئة، علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئية، الهندسة البيئية، الهندسة الجيولوجية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، علوم الكيمياء، علوم البحار، علوم المياه، علوم زراعية أو ما يعادلها.

وذكر أن الشروط العامة: سعودي الجنسية، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه، اجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد، الإلمام بمهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/15هـ الموافق 2023/03/07م، وذلك من خلال موقع مركز الرقابة على الالتزام البيئي