أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حالة من الجدل و التساؤلات بعد ظهور حراس شخصيون معه في دورة مياه

وقال أحد المهندسيين في الشركة المملوكة لماسك أن الأمور في الشركة قد تبدو جيدة من الخارج، لكنه أكد أنه بالنسبة لشخص ما يعمل في الداخل، يبدو الأمر وكأنه مبنى تشتعل فيه جميع القطع، على حد وصفه، في إشارة إلى الفوضى الحاصلة

وأضاف إن حارسين شخصيين على الأقل يحيطان بماسك أينما ذهب داخل المكتب، وأن هؤلاء الحراس يرافقانه حتى إلى دورة المياه، لافتاً إلى أن جميع عمال التنظيف والطعام قد طردوا