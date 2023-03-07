نفذ راكب على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية من لوس أنجلوس إلى بوسطن، 3 جرائم أصابت الراكبين بالذهول والرعب.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الراكب فرانسيسكو سيفيرو توريس، 33 عاما، هدد جميع ركاب الطائرة بإنهاء حياتهم، وحاول فتح مخرج الطوارئ في الجو، وإنهاء حياة مضيفة طيران بمعلقة في يده قام بكسرها.

وقالت مضيفة الطيران ، إن راكبا شوهد وهو يعبث في باب مخرج الطوارئ ثم وقف وصرخ على الركاب المذعورين بإنهاء حياتهم جميعا ومهاجمة المضيفة 3 مرات بمعلقة حادة مكسورة حتي أصابها وتم تقيده سريعا من قبل 6 أشخاص على متن الطائرة.

وعندما هبطت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 2609 من لوس أنجلوس إلى بوسطن بسلام، أعتقل فرانسيسكو سيفيرو توريس من ليومينستر بماساتشوستس بتهمة الهجوم على أحد أفراد طاقم طائرة بسلاح خطير.