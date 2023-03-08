أكدت أوكرانيا أن ليس لها أيَّ دورٍ لها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، الذي كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في شهر سبتمبر الماضي.

وجاءت تصريحات كييف في أعقاب تقريرٍ نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلت فيه عن مسؤولي استخبارات أمريكيين مجهولين ترجيحهم مسؤولية جماعة موالية لأوكرانيا عن الهجوم.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية إن المحققين يعتقدون أنهم تعرّفوا على القارب الذي استُخدم في زرع المتفجرات، وكان ضخ الغاز عبر خط الانابيب قد تمّ تعليقه قبل الانفجارات.

يُذكر أن روسيا أغلقت خط أنابيب نورد ستريم 1 في أغسطس من العام الماضي، بدعوى أنه بحاجة إلى صيانة، ولم يتم وضع نورد ستريم 2 في الخدمة مطلقاً.