أنهت المواطنة الشابة “ريم العسيري” معاناة والدتها مع المرض بتبرعها بإحدى كليتيها.

وعلى خفلية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، أعربت العسيري عن تفاجؤها الشديد بذلك التكريم.

وقالت العسيري: “أنا سمعت أن فيه وسام ومكافأة مالية لكن ما توقعت أن تأتي بهذه السرعة”.

وعن يوم المرأة العالمي، قالت: “فخورة بنفسي كوني جزء من اليوم العالمي للمرأة وهذا بفضل الحكومة الرشيدة وإن شاءالله تكون المرأة من علو إلى علو”.