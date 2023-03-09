علق الإعلامي وليد الفراج على هزيمة النصر اليوم الخميس أمام الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن.

وقال وليد الفراج: “اليوم الاتحاد يتربع على صدارة الدوري السعودي بعد أن اسقط النصر”، مضيفا: “مواجهات الاتحاد مع النصر في آخر سنوات غالبا اتحادية وإذا لم يفز الاتحاد يتعادلان”.

وأضاف ضاحكا: “آخر فوز للنصر على الاتحاد كان من 2018 ومن بعدها استمرت السيطرة الاتحادية، يعني اللي كان في أول ابتدائي الآن في الصف الخامس”.

يذكر أن رومارينهو قاد فريقه للفوز على النصر بنتيجة 1-0، لينفرد الاتحاد بصدارة الدوري.