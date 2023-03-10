أكد الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن المشكلة التي تواجه المبتعثين السعوديين أنهم يسرقون ولا يعلمون بأنهم سارقون.
وقال السويلم :” الملكية الفكرية أصبحت الآن بالتعاون مع الزملاء في وزارة التعليم في مناهج التعليم بالمملكة من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية ليفهم الطالب و الطالبة ما له وماعليه من جوانب الملكية الفكرية”
وأضاف ” من أكبر أضرار شراء المنتجات المقلدة هو دعم المتسترين والمخالفين لأنظمة البلد ولا نعلم أن هذه المبالغ التي يحصلها بعيدة عن القنوات النظامية الرسمية ”
وتابع” تقديم روابط مواقع الكتب الإلكترونية من أجل نشر المعرفة بهذه الطريقة يعد سرقة وإن كان بحسن نية. تعمل الهيئة على بناء منصات لتسويق الإبداع بما يضمن حقوق الملكية الفكرية للأشخاص ”
واستطرد” استخدام برامج مسروقة كالأسلحة يؤدي إلى القتل، فأكبر ضرر لانتهاكات الملكية الفكرية هي انها تقتل الإبداع والابتكار. الاقتصاد البرتقالي يقود العالم اليوم “.
#النقطة_العمياء | د.عبدالعزيز السويلم: المشكلة التي تواجه المبتعثين السعوديين أنهم يسرقون ولا يعلمون بأنهم سارقون. #قناة_السعودية @salahalghaydan
— قناة السعودية (@saudiatv) March 9, 2023
#النقطة_العمياء | د. عبدالعزيز السويلم: شراء المنتجات المقلدة والمنسوخة دعم للسارقين. #قناة_السعودية
— قناة السعودية (@saudiatv) March 9, 2023
#النقطة_العمياء | د.عبدالعزيز السويلم: تقديم روابط مواقع الكتب الإلكترونية من أجل نشر المعرفة بهذه الطريقة يعد سرقة وإن كان بحسن نية. #قناة_السعودية@salahalghaydan pic.twitter.com/97xi5WFA6V
— قناة السعودية (@saudiatv) March 9, 2023
#النقطة_العمياء | د.عبدالعزيز السويلم: استخدام برامج مسروقة يؤدي إلى القتل، الاقتصاد البرتقالي يقود العالم اليوم. #قناة_السعودية @salahalghaydan
— قناة السعودية (@saudiatv) March 9, 2023
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