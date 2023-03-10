أكد الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن المشكلة التي تواجه المبتعثين السعوديين أنهم يسرقون ولا يعلمون بأنهم سارقون.

وقال السويلم :” الملكية الفكرية أصبحت الآن بالتعاون مع الزملاء في وزارة التعليم في مناهج التعليم بالمملكة من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية ليفهم الطالب و الطالبة ما له وماعليه من جوانب الملكية الفكرية”

وأضاف ” من أكبر أضرار شراء المنتجات المقلدة هو دعم المتسترين والمخالفين لأنظمة البلد ولا نعلم أن هذه المبالغ التي يحصلها بعيدة عن القنوات النظامية الرسمية ”

وتابع” تقديم روابط مواقع الكتب الإلكترونية من أجل نشر المعرفة بهذه الطريقة يعد سرقة وإن كان بحسن نية. تعمل الهيئة على بناء منصات لتسويق الإبداع بما يضمن حقوق الملكية الفكرية للأشخاص ”

واستطرد” استخدام برامج مسروقة كالأسلحة يؤدي إلى القتل، فأكبر ضرر لانتهاكات الملكية الفكرية هي انها تقتل الإبداع والابتكار. الاقتصاد البرتقالي يقود العالم اليوم “.