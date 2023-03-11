كشفت الشركة العربية السعودية للاستثمار – سنابل للاستثمار (شركة حكومية) تعلن عن إطلاق (برنامج سنابل لتأهيل الخريجين) لعام 2023م – الذي يستهدف خريجي البكالوريوس والماجستير من الرجال والنساء في عدة تخصصات.
وأوضحت الشركة أن شروط التقديم
1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم/ـة حديث التخرج أو من المتوقع تخرجه قبل يوليو 2023.
3- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
4- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.
5- مهارات قوية في الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي : هنا
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