كشفت الشركة العربية السعودية للاستثمار – سنابل للاستثمار (شركة حكومية) تعلن عن إطلاق (برنامج سنابل لتأهيل الخريجين) لعام 2023م – الذي يستهدف خريجي البكالوريوس والماجستير من الرجال والنساء في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أن شروط التقديم

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم/ـة حديث التخرج أو من المتوقع تخرجه قبل يوليو 2023.

3- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

4- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

5- مهارات قوية في الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي : هنا