كشف سعيد العويران عن أسباب غياب نادي الشباب عن منصات التتويج.

وقال “العويران” خلال ظهوره في برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن الإدارة لم تقدم جديداً يجعل الفريق يحقق بطولات.

ووجه العويران حديثه لـ البلطان قائلاً: ” العويران للبلطان: أنتم ما قدمتم شيئا للشباب وهذه المنظومة لا تصلح والتجديد مطلوب وهناك تهميش للنجوم القدامى”.

وأضاف “العويران” أن إدارة البلطان تتحمل كل ما يحدث في نادي الشباب بنسبة 60% واللاعبين بنسبة 40% .

وتابع أن بانيغا يتصرف وكأنه رئيس الشباب أو نائبه وهو اللاعب المدلل للمدرب مشيراً إلى أن النادي صار دار رعاية.

ووجه البلطان رسالة لجمهور الشباب بالصبر والوقوف مع الإدارة الحالية حتى نهاية الموسم .