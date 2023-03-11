كشف سعيد العويران عن أسباب غياب نادي الشباب عن منصات التتويج.
وقال “العويران” خلال ظهوره في برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن الإدارة لم تقدم جديداً يجعل الفريق يحقق بطولات.
ووجه العويران حديثه لـ البلطان قائلاً: ” العويران للبلطان: أنتم ما قدمتم شيئا للشباب وهذه المنظومة لا تصلح والتجديد مطلوب وهناك تهميش للنجوم القدامى”.
وأضاف “العويران” أن إدارة البلطان تتحمل كل ما يحدث في نادي الشباب بنسبة 60% واللاعبين بنسبة 40% .
وتابع أن بانيغا يتصرف وكأنه رئيس الشباب أو نائبه وهو اللاعب المدلل للمدرب مشيراً إلى أن النادي صار دار رعاية.
ووجه البلطان رسالة لجمهور الشباب بالصبر والوقوف مع الإدارة الحالية حتى نهاية الموسم .
سعيد العويران: بانيغا أحس إنه رئيس #الشباب وهو اللاعب المدلل والنادي صار دار رعاية@hazimalghamdi88@saeed_alowiran#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/tXDCcI2VBd
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 11, 2023
سعيد العويران يكشف أسباب غياب نادي #الشباب عن منصات التتويج@hazimalghamdi88@saeed_alowiran#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/eSCAv8ul24
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 11, 2023
سعيد العويران يوجه رسالة لجمهور #الشباب لإنقاذ النادي@hazimalghamdi88@saeed_alowiran#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/URghgTBb1a
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 11, 2023
العويران للبلطان: أنتم ما قدمتم شيئا للشباب وهذه المنظومة لا تصلح والتجديد مطلوب وهناك تهميش للنجوم القدامى@hazimalghamdi88@saeed_alowiran#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/9fC1ymMc8L
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 11, 2023
انت اول شي شوف نفسك وبعدين انتقد الرجال
والله مهزلة العويران أصبح ينتقد الرجال
هذا يدل على تفاهة القنوات اصبحت تدعم الفاشلين أمثاله وللأسف مافيه ردود فعل من الرؤساء
هذا وش يبي بالظبط