أوضح الباحث والمتخصص في تاريخ المملكة الدكتور سعد العريفي أن هذه الاحتفالات الوطنية تدل على أن جذورنا ضاربة في التاريخ.

وقال العريفي :” نحن دولة في عمق التاريخ دل على ذلك الأيام الوطنية التي نعيشها والتي يعود تاريخها ل300 سنة من يوم بدينا. ونحن نعتز بهذا الأمد الطويل لهذه الحقبة المباركة”.

وأضاف ” كثير من الدول تعكس ثقافتها على الأعلام الموجودة لديها، والمملكة لغناها وحيوتها عكست ثقافتها في هذا العلم فاللون الأخضر لون النماء والحيوية والخصب، وشهادة التوحيد هو الدين الذي يعتز به قادة البلاد المباركة والسيف يرمز للقوة والشجاعة “.