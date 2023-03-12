حذر موظف سابق في منصة تيك توك الكونغرس الأميركي بأن التطبيق “يكذب” بشأن التجسس الصيني، لافتا إلى أنه عمل 6 أشهر في قسم الثقة والسلامة لدى الشركة حتى أوائل عام 2022.

وأشار إلى أن المشكلات قد تترك بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم أميركي مكشوفة للموظفين المقيمين في الصين في مقر الشركة الأم.

وأكد الموظف السابق، أنه أخبر محققي الكونغرس أن مشروع تكساس ليس كافيا وأن ترتيبا مانعا للتسرب حقا لبيانات الأميركيين سيتطلب “إعادة هندسة كاملة” لكيفية تشغيل تيك توك.

وقال إن تيك توك يمكنه الاتصال بأنظمة مرتبطة بـ “توتياو” (Toutiao)، وهو تطبيق إخباري صيني شهير تديره “ByteDance”، وهي الشركة الأم لتيك توك، مبيناً أن هذا الاتصال يمكن أن يسمح بالتدخل خلسة في تدفق البيانات الأميركية.