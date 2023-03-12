تناولت صحيفة “ماركا”، اتهام المدعي العام لنادي برشلونة بدفع أموال إلى إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، من أجل توظيف الحكام لصالح “البلوغرانا”، ما يعد جريمة رشوة رياضية حال ثبوت صحتها، كما أنهم متهمون بإدارة غير عادلة ووثائق تجارية مزورة.

وأوضحت الصحيفة بعد اطلاعها على وثائق ملف القضية واستشارة عدة محامين أن المدعي العام لم يقدم أدلة على رشوة الحكام من قبل برشلونة.

وجاء في الشكوى: “تقدم الادعاء بشكوى يوم الجمعة إلى محكمة التعليمات رقم 1 في برشلونة تتهم الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، والقادة السابقين أوسكار غراو وألبرت سولير وإنريكيز نغريرا ونادي برشلونة كشخص اعتباري بجرائم مختلفة، فهم متهمون بدفع أموال إلى إنريكيز نيغريرا من أجل توظيف الحكام لصالح برشلونة، وهي جريمة رشوة رياضية، كما أنهم متهمون بإدارة غير عادلة ووثائق تجارية مزورة”.

وأكدت الصحيفة، أنه لم يقدم الادعاء دليلاً على أي من هذه الجرائم، والجريمة الأكثر وضوحا هي الدفع للحكام لصالح برشلونة.