أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 10384 نقطة (- 79 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 73.70 ريال.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، تداولاتها اليوم، على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وهبط سهم حلواني إخوان، بنسبة 2 %، عند 53.50 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة بنهاية الربع الرابع 2022.

وأغلق سهم أرامكو، بدون تغير عند 32.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7.3 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح عن الربع الرابع 2022 بقيمة 126.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، إضافة إلى توزيعات نقدية وأسهم منحة.

في المقابل، تصدر سهما البحري وثمار، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وصعد سهم أسمنت نجران، بنسبة 3 %، عند 12.66 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية.