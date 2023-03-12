أعلنت إمارة المنطقة الشرقية استمرار تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الأهلي في حفر الباطن.

وأضافت أنه تم تحويل التدريب عن بعد ليوم غدا الاثنين لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية والمسائية.

ونوهت الإماراة بقرار إدارة التعليم في المنطقة بتحويل الدراسة يوم غدٍ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة لجميع الطلاب والطالبات ، ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تعليق التدريب حضورياً ليوم غداً في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة نجران والمحافظات شرورة وحبونا ويدمة ليكون عن بُعد عبر منصة التدرب الإلكتروني.