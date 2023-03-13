كشفت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الهفوف، والخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف معالجة المياه (الهفوف)، مشرف مبيعات (الخبر).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 12 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة ندى