سادت حالة واسعة من الجدل بين السودانيين بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس المعزول عمر البشير خارج السجن في عزاء شقيقه.

فيما أبان محاميه، هاشم أبوبكر أن المحكمة المختصة سمحت بناء على طلب من هيئة الدفاع، للبشير أمس الأحد بتلقى العزاء في شقيقه محمد الذي توفي يوم الخميس.

وقال الجعلي إن “الرئيس السوداني السابق مكث ساعة ونصف في منزل شقيقه، وهي المدة التي سمحت بها المحكمة”، مؤكداً أن السلطات أرجعته لاحقا إلى السجن

يذكر أن البشير الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل 2019، والذي يقبع في سجن كوبر بالخرطوم، يخضع حالياً للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن الانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989.