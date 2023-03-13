عبرت أسرة مصرية بمحافظة المنوفية بمصر عن سعادتها البالغة، بعدما عاد إليها ابنها المفقود منذ 17 عامًا، والذي اختفى عندما كان طفلا في عمر 10 سنوات.

ونشرت صفحة عبر فيسبوك تنوه عن المفقودين، عن الشاب لتقود الأسرة للوصول إلى ابنها الشاب ناصر سمير الذي خرج من مدينة منوف في محافظة المنوفية المصرية مستقلا سيارة قادته إلى العاصمة القاهرة وهو في عمر أقل من 10 سنوات، ليصبح في عداد المفقودين لمدة 17 عاما.

ورأت إحدى الأخصائيات بدور الرعاية التي سبق أن قابلت الطفل في دور الرعاية التي آوته، المنشور الذي ينوه عنه، لتتواصل مع الصفحة، حيث تكللت جهودها بأن يصل الطفل الذي أصبح شاباً لأسرته.

وعلق والد الشاب العائد في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أنه لم يفقد الأمل يومًا في عودة ابنه، مشيرًا إلى أنه بحث عنه في كل مكان طوال 17 عاما، وأنفق كل ما يملك في سبيل البحث عنه، كما لجأ للدجالين، ودفع أموالا كثيرة، ومنهم من أكد له أن طفله تعرض للغرق، ولكنه لم ييأس.