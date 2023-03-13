أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث للسنة الثالثة، وذلك سعيا لتطوير قدرات منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ورفع أدائهم وتنمية مهاراتهم للقيام بأدوارهم الفعالة التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث في سبعة برامج وتخصصات هي التخصصات العلمية، وتخصصات التقنية والمعلومات، واللغة الإنجليزية، واللغة الصينية، والفنون، والطفولة، والتوجيه والإرشاد الطلابي.

وبينت الوزارة أن رفع طلبات الراغبين في الانضمام للبرامج يستمر حتى ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ في حين سيكون الفرز وإعلان الأسماء المرشحة للمقابلات الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح في الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ حتى ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤ على أن يباشر المبتعث أو المبتعثة الدراسة خلال ستة أشهر من صدور قرار الابتعاث.